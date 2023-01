Δωδεκανήσα

“Ροζ Πάνθηρες”: Στη φυλακή μέλη της διεθνούς συμμορίας που λυμαίνονταν το Αιγαίο

Η δράση της σπείρας που είχε δρούσε σε νησιά του Αιγαίου. Ασύλληπτος παραμένει ο "εγκέφαλος".

Ποινή κάθειρξης 7 ετών επέβαλε χθες το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου στον Petkovic Dejan του Zoran, που φέρεται ως μέλος της διαβόητης διεθνούς σπείρας των “ροζ πάνθηρων”, που έδρασαν σε Pόδο, Kω και Σαντορίνη, αποκομίζοντας λεία σε χρυσά κοσμήματα και ρολόγια πολυτελείας, αξίας μεγαλύτερης των 3,5 εκατ. ευρώ.

Το δικαστήριο μείωσε την πρωτόδικη ποινή του κατά δύο έτη αφού του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Στη δίκη κατέθεσε και το ζεύγος Κουνάκη, ιδιοκτήτες κοσμηματοπωλείου στην Μεσαιωνική Πόλη και θύματα της διαβόητης σπείρας.

Εξήγησαν πως η βλάβη που υπέστησαν πέραν της οικονομικής ζημίας ύψους 1,5 εκατ, ευρώ περίπου τους προκάλεσε και προβλήματα υγείας ενώ στις εναγώνιες προσπάθειές τους να βρουν τα κλοπιμαία δεν βρήκαν ανταπόκριση.

Επεσήμαναν ότι ο κατηγορούμενος μαζί με άλλους και κυρίως με τον εγκέφαλο της σπείρας που παραμένει ασύλληπτος είχαν επισκεφθεί το χρυσοχοείο για να καταστρώσουν το σχέδιο διάρρηξής του, ότι παρίσταναν τους πελάτες και ότι επί δύο μέρες πριν την διάρρηξη σημείωναν με κιμωλία στα ρολά του καταστήματος τα σημεία που αργότερα έσπασαν για να εισέλθουν εντός.

Η κ. Κουνάκη μάλιστα κατ’ επανάληψη τόνισε ότι αναγνώρισε τον κατηγορούμενο και σε φωτογραφίες στην ΓΑΔΑ και πως το ίδιο έκανε και με άλλα μέλη του κυκλώματος.

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε σε πρώτο βαθμό ποινή κάθειρξης 14 ετών στον φερόμενο ως αρχηγό της σπείρας Bratsanovic ή Vratsanovic ή Hofman ή Grudnik ή Popovic Predrag ή Pedja ή Deniz ή Richard ή Radovan του lyobomir, αγνώστου διαμονής και ποινή κάθειρξης 5 ετών στον Petrovic Aleksandar ή Sekula, υπήκοο πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Η υπόθεση διαχωρίστηκε ως προς τον συγκατηγορούμενό τους Cvetkovic Zoran του Miodrag κάτοικο Pozerevac Σερβίας.

Τον Μάιο του 2012 το Πενταμελές Εφετείο Δωδεκανήσου είχε μειώσει κατά δύο έτη την ποινή κάθειρξης 14 ετών που επιβλήθηκε πρωτοδίκως στον Vasic Dragan του Mikovde, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής, μέλους της σπείρας.

Μείωσε κατά τρία έτη την ποινή κάθειρξης 14 ετών που είχε επιβληθεί στον συγκατηγορούμενό του Gacesa Mladen του Miodrag, ενώ διατηρήθηκαν, μετά την απόρριψη των εφέσεών τους ως ανυποστήρικτων, οι ποινές κάθειρξης των Cagljevic ή Cagjevic Predrag του Miroslav (14 ετών), Jancic Drenka του Vioslav (6 ετών) και Παναγιώτη Στεφανόπουλου του Σταύρου (5 ετών). Ο Vasic Dragan συνελήφθη στην Αργεντινή και συγκεκριμένα την 18η Μαρτίου 2009 στο διεθνές αεροδρόμιο “Ministro Pistarini” της πόλης Ezeiza, τη στιγμή που επιβιβαζόταν σε πτήση με προορισμό το Βελιγράδι.

Οι καταδικασθέντες, στις αρχές του έτους 2007 φέρονται να συγκρότησαν στην Αθήνα δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα που επεδίωκε τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών εις βάρος ιδιοκτητών κοσμηματοπωλείων στην Ελλάδα με αρχηγό τον Bratsanovic.

Oι ανωτέρω φέρονται να έχουν συμμετοχή και στη διάρρηξη του χρυσοχοείου ιδιοκτησίας του Πέτρου Kουνάκη στην οδό Σωκράτους αριθμ. 103 στη Pόδο, το πρωί της 20.09.2007 και περί ώρα 06.10.

Εμπλέκονται επίσης σε διαρρήξεις στην πόλη της Κω στις 5.9.2007, στον Κέφαλο Κω στις 4.9.2007 και στα Φηρά Σαντορίνης στις 12.6.2007, εις βάρος των Αλεξίου Κουμπαρούλα, Δημητρίου Πρεσβύρη και Αλεξάνδρου Ρογκαβόπουλου, αντίστοιχα.

Η συμμορία “Ροζ Πάνθηρες”, στην οποία μετέχουν Μαυροβούνιοι, Σέρβοι και Κροάτες, αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα «εφιάλτη» της Ιντερπόλ, επισήμως από το 2007, όταν και συστήθηκε πολυεθνική ομάδα αντιμετώπισής τους.

Υπενθυμίζεται ότι η διεθνούς φήμης συμμορία θα είχε διαφορετική αντιμετώπιση αν μέλη της είχαν συλληφθεί στις ΗΠΑ, μια χώρα με διαφορετικό σύστημα συμπεριφοράς κατά του εγκλήματος, πόσο μάλλον όταν πρόκεται για την συγκεκριμένη, όπου δραστηριοποιείται σε 26 χώρες.

Η συμμορία υπολογίζεται ότι συγκροτήθηκε στο διάστημα 1997 -98 και μέχρι τώρα έχει ληστέψει περισσότερα από 160 κοσμηματοπωλεία σε 26 χώρες του κόσμου, ενώ η λεία τους, με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, ξεπερνάει τα 300 εκατ. ευρώ.



