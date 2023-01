Ηράκλειο

Τροχαίο: Εξάρτημα γερανοφόρου προσγειώθηκε σε αυτοκίνητο (εικόνες)

Συγκλονιστικό τροχαίο με θύμα οδηγό, που δεν ήξερε από πού του...ήρθε.

Τύχη "βουνό" είχε το πρωί της Παρασκευής 13 Ιανουρίου 2023 ένας οδηγός ΙΧ, όταν ξαφνικά έπεσε πάνω του ένα εξάρτημα γερανοφόρου οχήματος το οποίο κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση.

Το τροχαίο σημειώθηκε έξω από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης.

Το βαρύ αντικείμενο που έπεσε από το γερανοφόρο όχημα, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο όχημα, από την πλευρά του οδηγού, ο οποίος από θαύμα τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου υπέστη σοκ και είχε τραυματιστεί στο πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τον τραυματία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

