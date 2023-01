Χανιά

Χανιά: δάγκωσε και μαχαίρωσε τον νυν σύντροφο της πρώην του

Ο άνδρας, αφού επιτέθηκε στον συνομίληκό του, τον άφησε αιμόφυρτο και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

(εικόνα αρχείου)

Μία άγρια συμπλοκή σημειώθηκε χθες στις Μοίρες με αποτέλεσμα ένας 33χρονος να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ένας 33χρονος πήγε χθες το βράδυ στο σπίτι του 33χρονου συντρόφου της πρώην του και άρχισαν να καυγαδίζουν.

Τα πράγματα φαίνεται να ξέφυγαν όταν ο 33χρονος πρώην δάγκωσε τον συνομίληκό του ενώ στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στα πλευρά και το πρόσωπο.

Ο ίδιος μετά έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση αφήνοντας αιμόφυρτο τον 33χρονο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών με τους γιατρούς να κρίνουν την άμεση μεταφορά του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αιτία του καυγά φαίνεται να είναι η σύντροφος του θύματος που παλαιότερα είχε σχέσεις και με τον δράστη.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

