Χαλκιδική: Μαχαίρωσε τον γείτονά του φωνάζοντας... αυτό είναι το δώρο σου

Στη φυλακή ο 68χρονος που αποπειράθηκε να σκοτώσει με κουζινομάχαιρο τον γείτονά του. Η ποινή που του επιβλήθηκε.

Στη φυλακή οδηγείται 68χρονος που τον Μάιο του 2015 αποπειράθηκε να σκοτώσει με κουζινομάχαιρο τον 43χρονο γείτονά του, σε περιοχή της Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τον καταδίκασε σε κάθειρξη 6,5 ετών καθώς τον έκρινε ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι δράστης και θύμα -και οι δύο με καταγωγή από την Αλβανία- μάλωναν αρκετά συχνά για ασήμαντους λόγους. Ανάμεσα σε άλλα, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ήταν ένα περιστατικό που προηγήθηκε τρεις μήνες νωρίτερα, όταν ο 43χρονος ξερίζωσε τα λουλούδια από την κοινή τους αυλή.

Έπειτα από ένα ακόμη καβγά, ο 68χρονος κυνήγησε και μαχαίρωσε στην παλάμη και στο μπράτσο τον παθόντα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. «Αυτό είναι το δώρο σου», φέρεται να είπε ο δράστης στον 43χρονο, καθώς τον μαχαίρωνε, όπως κατέθεσε το θύμα στο δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη, τονίζοντας ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο και πως βρισκόταν σε άμυνα. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε συνολική κάθειρξη 12 ετών, αλλά είχε αφεθεί ελεύθερος με όρους ενόψει του Εφετείου.

