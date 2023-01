Κορινθία

Αθηνών - Κορίνθου: αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει (βίντεο)

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο που πήγε φωτιά το αυτοκίνητο.

Παραλίγο τραγωδία στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου το βράδυ της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, ένα Ι.Χ. όχημα, τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει στο ύψος της Κινέτας, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός που είχε πραγματικά άγιο... κατάφερε να βγει εγκαίρως από το όχημα που παραδώθηκε στις φλόγες.

Όπως αναφέρει σε tweet της η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο, στο 59,7 χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου. Για την κατάσβεση επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο 59,7 χλμ της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 13, 2023

