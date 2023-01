Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ληστεία με την απειλή... σύριγγας

Ο κουκουλοφόρος, απείλησε με σύριγγα τον υπάλληλο για να του δώσει τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο.

Τον τρόμο βίωσε υπάλληλος ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη.

Το βράδυ της Παρασκευής, ένας άνδρας, πιθανότατα χρήστης ναρκωτικών ουσιών, μπήκε μέσα στο ξενοδοχείο φορώντας κουκούλα.

Στη συνέχεια έβγαλε μία σύριγγα και απείλησε τον υπάλληλο για να του δώσει τα χρήματα που υπήρχαν στο ταμείο.

Ο δράστης άρπαξε το άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.

