Καρδίτσα: έκρηξη σε εκκοκκιστήριο βάμβακος με τραυματίες (εικόνες)

Δύο άτομα νοσηλεύονται στη ΜΕΘ μετά την έκρηξη στο εκκοκκιστήριο βάμβακος.

Παραλίγο τραγωδία θα σημειωνόταν στην Καρδίτσα, μετά από έκρηξη σε εκκοκκιστήριο βάμβακος στον Παλαμά Καρδίτσας το μεσημέρι της Παρασκευής.

Από τα τέσσερα άτομα που τραυματίστηκαν, τα δύο νοσηλεύνται σε σοβαρή αλλά όχι κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν. Καρδίτσας.

Οι δύο τραυματίες διασωληνώθηκαν για την καλύτερη αντιμετώπιση των τραυμάτων που φέρουν στο πρόσωπο, στα χέρια και την πλάτη, και γίνονται προσπάθειες για να μεταφερθούν σε μονάδα εγκαυμάτων σε νοσοκομείο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης.

Για νοσηλεία παραμένουν στο Νοσοκομείο Καρδίτσας κι οι άλλοι δύο εργαζόμενοι (54 και 58 ετών) που τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που τους προκάλεσε εγκαύματα στο σώμα τους.

Το ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, σε εκκοκκιστήριο στο δρόμο Παλαμά- Ιτέα Καρδίτσας, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης μηχανήματος, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν γίνει επιδιορθώσεις και δεν είχε γίνει ακόμη η σύνδεσή του με τον λέβητα.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από την έκρηξη ξέσπασε πυρκαγιά σε βαμβάκι, που ευτυχώς δεν πήρε έκταση καθώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Π.Υ. που έσπευσε στο σημείο με 7 οχήματα και 14 άντρες από την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και την Λάρισα, θέτοντάς την υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε εκκοκκιστήριο βάμβακος στον Παλαμά Καρδίτσας. Επιχειρούν 14 #πυροσβέστες με 7 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 13, 2023

Πηγή εικόνων: karditsalive.net

