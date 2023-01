Ηράκλειο

Ηράκλειο: χτύπησε την ηλικιωμένη και με άνοια μητέρα του

Η ηλικιωμένη γυναίκα ζούσε ένα εφιάλτη στα χέρια του γιου της.

Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, μία ηλικιωμένη γυναίκα έζησε ένα δράμα στα χέρια του γιου της, όπως αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, στο Ηράκλειο.

Μια 76χρονη γυναίκα με άνοια δέχτηκε χτυπήματα, κυρίως στο πρόσωπο, από τον 46χρονο τοξικοεξαρτημένο γιο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος και στο παρελθόν έχει απασχολήσει την ΕΛ.ΑΣ για τον ίδιο λόγο. O άνδρας συνελήφθη.

