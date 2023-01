Αχαΐα

Πάτρα: πρόστιμο 30000 ευρώ στον άνδρα που έσερνε σκύλο με το αυτοκίνητό του

Ο σκύλος, φέροντας τραύματα στα πόδια και στη γνάθο, μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του

Στην σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς, προχώρησε η αστυνομία σε περιοχή της Πάτρας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, χθες το απόγευμα, σύμφωνα με καταγγελία πολίτη, ο κατηγορούμενος, οδηγώντας αυτοκίνητο, μετέφερε σκύλο ιδιοκτησίας του, τραβώντας τον με αλυσίδα, την οποία κρατούσε ο άνδρας και ήταν δεμένη στο περιλαίμιο του ζώου.

Οι αστυνομικοί του Α΄ τμήματος Πατρών, εντόπισαν άμεσα τον κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν, ενώ ο σκύλος, φέροντας τραύματα στα πόδια και στη γνάθο, μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ οι αστυνομικοί βεβαίωσαν στον κατηγορούμενο, διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

