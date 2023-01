Ηλεία

Απάτη: Αφαίρεσαν τεράστια χρηματικά ποσά από επιχειρηματίες προσποιούμενοι τους πελάτες

Κατηγορούνται 59 άτομα που εμπλέκονται σε δύο εγκληματικές οργανώσεις!

Στην διακρίβωση της δράσης δύο εγκληματικών οργανώσεων που αφαίρεσαν μεγάλα χρηματικά ποσά εξαπατώντας επιχειρηματίες στην Ηλεία, προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξιχνιάστηκαν δυο περιπτώσεις απατών σε βάρος επιχειρηματιών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα μέλη των συγκεκριμένων εγκληματικών οργανώσεων έχουν διαπράξει και άλλες παρόμοιες πράξεις.

Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της διάπραξης απατών και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε βάρος 59 ατόμων, ενώ όπως προέκυψε από τις μέχρι τώρα έρευνες, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη των δυο οργανώσεων ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση, μέλος της μίας εγκληματικής οργάνωσης, που αποτελείτο από 31 άτομα, επικοινώνησε τηλεφωνικά τον περασμένο Ιούλιο με ιδιοκτήτη επιχειρήσεων στην Ηλεία, προσποιούμενος τον πελάτη.Στην συνέχεια, με το πρόσχημα εξόφλησης οφειλής, απέσπασε από τον επιχειρηματία, μέσω υπερσυνδέσμου που παρέπεμπε σε ιστοσελίδα που προσομοίαζε με περιβάλλον τράπεζας, τους τραπεζικούς του κωδικούς, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι να προβούν σε μεταφορά του χρηματικού ποσού των 126.000 ευρώ, από λογαριασμό του παθόντα, σε λογαριασμούς των υπολοίπων μελών της οργάνωσης.

Στην δεύτερη περίπτωση, μέλος της άλλης εγκληματικής οργάνωσης, που αποτελείτο από 28 άτομα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με ιδιοκτήτη εταιρείας προσποιούμενος και αυτός τον πελάτη.Κατόπιν, με το πρόσχημα ολοκλήρωσης μεταφοράς χρηματικού εμβάσματος, απέσπασε με την ίδια μεθοδολογία, τους τραπεζικούς κωδικούς του επιχειρηματία, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι να προβούν σε μεταφορά του χρηματικού ποσού των 154.900 ευρώ, από λογαριασμό του παθόντα σε λογαριασμούς των υπολοίπων μελών της οργάνωσης.

Ως προς τον τρόπο δράσης των δύο εγκληματικών οργανώσεων, προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι λειτουργούσαν με δομημένη, διαρκή δράση και είχαν διακριτούς ρόλους, επιδιώκοντας την κατ΄ εξακολούθηση διάπραξη απατών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας.

