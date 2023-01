Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: νεκρός σε τροχαίο οδηγός μηχανής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στην Λεωφόρο Νίκης, στο ύψος της οδού Καρόλου Ντηλ στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής, η οποία βρέθηκε αρκετά μέτρα μακριά -στον ποδηλατόδρομο- με τον αναβάτη να τραυματίζεται θανάσιμα.

“Άκουσα ένα δυνατό μπαμ. Έτρεξα και είδα τον νεαρό οδηγό πεσμένο αιμόφυρτο στο έδαφος. Κάλεσα ασθενοφόρο και είδα ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά“, αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε από το σημείο του συμβάντος και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία – πυροβολισμοί σε εκκλησία: Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονη

Μητσοτάκης: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: τα παιδιά και τα εγγόνια του θα σηκώσουν το φέρετρο