Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: άνδρας κατέβασε το παντελόνι του σε νεαρή οδηγό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, προέβη σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος της και στη συνέχεια κατέβασε το παντελόνι του.

Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου, στην περιοχή των Παλαιών Σφαγείων, από κληθέντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή πληρώματος περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, 40χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελία 31χρονης προέβη σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος της.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και για παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Η καταγγελία της 31χρονης δεν έχει προηγούμενο, καθώς σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, ενόσω βρισκόταν μέσα στο αμάξι της και καθώς ανέμενε σε φωτεινό σηματοδότη, στην οδό 26ης Οκτωβρίου, ο 40χρονος, ως οδηγός άλλου αυτοκινήτου, προέβη σε άσεμνες χειρονομίες σε βάρος της.

Μάλιστα, στη συνέχεια προσέκρουσε τρεις φορές ελαφρά στο όχημα της με αποτέλεσμα όταν αποβιβάστηκε η 31χρονη προκειμένου να ελέγξει το όχημα της, ο 40χρονος κινήθηκε προς το μέρος της και κατέβασε το παντελόνι του, δείχνοντάς της γεννητικά του όργανα και προσβάλλοντας την γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και πάλι

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: τα παιδιά και τα εγγόνια του θα σηκώσουν το φέρετρο

Πόλεμος στην Ουκρανία: αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στο Ντνίπρο (εικόνες)