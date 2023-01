Ρεθύμνου

Κρήτη: ανήλικοι στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης.

Δύο περιστατικά ανήλικων που από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανησυχεί την Κρήτη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το creta24.gr, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας 17χρονος στο Ρέθυμνο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε μπαρ της πόλης. Ο νεαρός αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά, πήρε εξιτήριο.

Η αστυνομία συνέλαβε τον υπεύθυνο της επιχείρησης, την οποία ο νεαρός επισκέφθηκε και κατανάλωσε αλκοόλ.

Η μαθήτρια κατανάλωσε αλκοόλ στο Ηράκλειο

Όπως ήδη έχει γράψει το cretapost μία 16χρονη μαθήτρια οδηγήθηκε χθες στο νοσοκομείο με συμπτώματα οξείας μέθης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν η 16χρονη βρισκόταν μαζί με την παρέα της σε πάρκο του Ηρακλείου έχοντας προμηθευτεί αλκοολούχα ποτά. Ο οργανισμός της δεν άντεξε την ποσότητα του αλκοόλ με τους φίλους της να ειδοποιούν τον πατέρα της. Εκείνος την πήγε στο νοσοκομείο όπου και έλαβε την κατάλληλη φροντίδα.

