Ημαθία

Ημαθία: Άνδρας διακινούσε μη νόμιμους αλλοδαπούς στη χώρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίστηκε ο συλληφθείς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Για διευκόλυνση εισόδου στη χώρα σε μη νόμιμους αλλοδαπούς συνελήφθη ένας άνδρας σε περιοχή της Ημαθίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο αλλοδαπός συλληφθείς εντοπίστηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό όπου προμήθευσε εισιτήρια επιβατικής αμαξοστοιχίας σε έναν άνδρα και τρεις γυναίκες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, παρέλαβε το προηγούμενο διάστημα τα 4 άτομα από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και τους μετέφερε σε περιοχή της Ημαθίας, με σκοπό την περαιτέρω προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη χθες (14 Ιανουαρίου 2023) το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Ημαθίας, ένας αλλοδαπός άνδρας, για διευκόλυνση εισόδου στη χώρα σε μη νόμιμους αλλοδαπούς.

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίσθηκε ο προαναφερόμενος αλλοδαπός σε σιδηροδρομικό σταθμό, όπου διαπιστώθηκε να καθοδηγεί έναν αλλοδαπό άνδρα και τρεις αλλοδαπές γυναίκες, προμηθεύοντάς του με εισιτήρια επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο αλλοδαπός παρέλαβε το προηγούμενο διάστημα τα 4 άτομα από την περιοχή της Θεσσαλονίκης και τους μετέφερε σε περιοχή της Ημαθίας, με σκοπό την περαιτέρω προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία – πυροβολισμοί σε εκκλησία: Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονη

Η Καλιφόρνια κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Κηδεία τέως βασιλιά Κωνσταντίνου: τα παιδιά και τα εγγόνια του θα σηκώσουν το φέρετρο