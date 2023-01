Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιές σε σπίτια στο Ωραιόκαστρο και τη Νέα Μεσήμβρια

Πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές σε σπίτια στη Θεσσαλονίκη.

(εικόνα αρχείου)

Φωτιές εκδηλώθηκαν σε δύο σπίτια στο Ωραιόκαστρο και στη Νέα Μεσήμβρια δίχως ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Στο Ωραιόκαστρο, για άγνωστη αιτία φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο τριώροφης μονοκατοικίας επί της οδού Κρήτης στις 20:00 της Κυριακής, με την πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα με εφτά άτομα πλήρωμα και δύο οχήματα για την κατάσβεσή της.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία, επί της οδού Κρήτης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 15, 2023

Νωρίτερα, στις 18:10, φωτιά ξέσπασε σε κατοικία στη Νέα Μεσήμβρια και συγκεκριμένα σε ξυλολέβητα, με την πυροσβεστική να επεμβαίνει με 10 άτομα πλήρωμα και τέσσερα οχήματα.

Και στις δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε οικία, στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 15, 2023

Πηγή: thesstoday.gr

