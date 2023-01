Χανιά

Χανιά: Θρίλερ με νεκρό άντρα που βρέθηκε δεμένος και φιμωμένος

Τον άντρα, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι γνώριμος των Αρχών, φέρεται να εντόπισε νεκρό ένας γείτονας του.

Σε ισόγεια οικία, στο κέντρο των Χανίων, βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας περίπου 50 ετών, ο οποίος ήταν, πολλαπλώς, χτυπημένος στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματος του, δεμένος και φιμωμένος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τον νεκρό βρήκε ένας γείτονάς του αργά το βράδυ της Κυριακής (15/1), ο οποίος και ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, ενώ πληροφορίες του Flashnews.gr που επιβεβαιώνονται, αναφέρουν ότι το θύμα ήταν τοξικομανής και ότι ήταν, γενικώς, ήταν γνωστός στις Αρχές.

