Αγρίνιο: Κυνηγός πυροβόλησε τον φίλο του γιατί... τον “πέρασε” για θήραμα

Λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία το κυνήγι αγριογούρουνου στην περιοχή Άγιος Βλάσιος της δημοτικής ενότητας Παρακαμπυλίων στον Δήμο Αγρινίου, τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς ένας 22χρονος πέρασε για θήραμα έναν 47χρονο και πυροβόλησε προς μέρος του τραυματίζοντάς τον!

Οι δυο άνδρες είναι φίλοι και κυνηγούσαν μαζί στην δασική περιοχή. Ο νεαρός διέκρινε κάποια κίνηση μέσα στην πυκνή βλάστηση και πυροβόλησε χωρίς να ελέγξει, με αποτέλεσμα τα σκάγια του κυνηγετικού όπλου να χτυπήσουν στα πόδια τον 47χρονο. Ο άτυχος κυνηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Αγίου Βλασίου που διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το παρά λίγο τραγικό ατύχημα, πέρασαν το απόγευμα του Σαββάτου χειροπέδες στον 22χρονο δράστη που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου με τις κατηγορίες της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

