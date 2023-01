Λασιθίου

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Ισόβια στον δολοφόνο της Νεκταρίας

Ο εν διαστάσει σύζυγό της δεν δίστασε να την κατηγορήσει στην απολογία του, αποδίδοντας της ευθυνες για την αποτρόπαια πράξη του.

Στις 01:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου 14 Ιανουαρίου ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Νεκταρίας στην Ιεράπετρα τον Οκτώβριο του 2021 από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η δίκη ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής 13 Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώθηκε ένα τέταρτο πριν από τις δύο τα ξημερώματα της επομένης με το δικαστήριο Νεαπόλεως, να επιβάλλει στον κατηγορούμενο την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς ελαφρυντικά, γεγονός που σημαίνει ότι ο συζυγοκτόνος επιστρέφει στη φυλακή.

Σύμφωνα με ] πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν τα παιδιά του ζευγαριού με τον μεγαλύτερο γιο της οικογένειας να ζητά την παραδειγματική τιμωρία του πατέρα του ωστόσο κατέθεσε και ορισμένα πράγματα που είχαν υποπέσει στην αντίληψή του και που είχαν να κάνουν με την μητέρα του, όπως είπε.

Στη δίκη, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτήν την αποτρόπαια πράξη ρίχνοντας βάρος στις τελευταίες συμπεριφορές του θύματος προς εκείνον, γεγονότα, που όπως είπε, τον οδήγησαν σε αυτές τις πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι το αποτρόπαιο έγκλημα είχε γίνει στις 29 Οκτωβρίου του 2021 όταν ο εν διαστάσει σύζυγος της αδικοχαμένης 48χρονης Νεκταρίας, την ακολούθησε μέχρι τον χώρο εργασίας της στον Περιστερά Ιεράπετρας και αφού την κυνήγησε, στη συνέχεια την ακινητοποίησε καταφέρνοντας τις δεκάδες χτυπήματα με το μαχαίρι που κρατούσε.

Αμέσως μετά τις πράξεις του, κατέφτασε σε απόκρημνο σημείο όπου έμεινε για περισσότερες από επτά ώρες απειλώντας να πέσει στο κενό, με τους αστυνομικούς να τον αποτρέπουν και στη συνέχεια να του φορούν χειροπέδες.

