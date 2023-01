Ξάνθη

Ξάνθη: διαρρήκτες “μπούκαραν” σε σπίτι με καραμπίνες

Εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός της ομάδας των δραστών, που βρέθηκαν αντιμέτωποι οι ένοικοι του διαμερίσματος.

Έρευνες διεξάγουν οι αστυνομικές αρχές για τον εντοπισμό και τη σύλληψη πέντε αγνώστων μέχρι στιγμής δραστών, οι οποίοι την 15 Ιανουαρίου 2023 το βράδυ, σε οικισμό της Ξάνθης.

Μάλιστα, οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και εισήλθαν σε οικία που διαμένουν τρία άτομα.

Οι ταραχοποιοί με τη χρήση βίας και απειλής με δύο κυνηγετικά όπλα, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού χρήματα, χρυσαφικά και κινητά τηλέφωνα, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.

