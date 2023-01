Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: εξιχνιάστηκε η κλοπή χρηματοκιβωτίου με “χρυσή” λεία

Ποιοι ειναι οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα. Έγκλειστος σε φυλακή είναι ο ένας από τους κακοποιούς.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 ως δράστες της κλοπής του χρηματοκιβωτίου στη Θεσσαλονίκη ταυτοποιήθηκαν τέσσερις άνδρες, με καταγωγή από τη Γεωργία. Ανάμεσά τους είναι ένας 39χρονος που βρίσκεται ήδη στη φυλακή για παρόμοια αδικήματα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τον Νοέμβριο του 2019, οι κατηγορούμενοι παραβίασαν το διαμέρισμα – «στόχο», αφαιρώντας από το εσωτερικό του χρηματοκιβωτίου χρήματα και κοσμήματα, συνολικής αξίας 190.000 ευρώ. Στη συνέχεια «φόρτωσαν» το χρηματοκιβώτιο στο όχημα διαφυγής τους και εξαφανίστηκαν.

Στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης θα διαβιβαστεί η σχετική δικογραφία της υπόθεσης.

