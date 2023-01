Σάμος: Πτώμα νεαρού βρέθηκε στην θάλασσα

Σάμος

Το πτώμα ενός άνδρα νεαρής ηλικίας εντοπίστηκε στην περιοχή «Νησί» στην Σάμο.

Η σορός του άτυχου άνδρα ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο νεαρός βρισκόταν για αρκετές ημέρες μέσα στη θάλασσα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα και μετά από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής να προσδιοριστεί η ταυτότητα αλλά και οι συνθήκες που προκάλεσαν τον θάνατο του νεαρού άνδρα.

