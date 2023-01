Σάμος

Σάμος: σορός βρέθηκε στην θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη. Σε ποια περιοχή εντοπίστηκε το πτώμα.



Το πτώμα μιας γυναίκας, νεαρής ηλικίας εντοπίστηκε στην περιοχή «Νησί» στην Σάμο.

Η σορός ήταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βρισκόταν για αρκετές ημέρες μέσα στη θάλασσα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Είναι δε χαρακτηριστικό του βαθμού της σήψης ό,τι οι αρχικες πληροφορίες έκαναν λόγο για σορό που ανήκε σε άνδρα.

Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα και μετά από τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής να προσδιοριστεί η ταυτότητα αλλά και οι συνθήκες που προκάλεσαν τον θάνατο.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

"Ενημερώθηκε μεσημβρινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Σάμου, για την ύπαρξη σορού γυναίκας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σε βραχώδη ακτή στην Αγία Παρασκευή, βορειοανατολικά ν. Σάμου.

Άμεσα στην εν λόγω περιοχή μετέβησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής και ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., όπου με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου, απεγκλώβισαν και ανέσυραν τη σορό γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Σάμου".

Ειδήσεις σήμερα:

Μοσχάτο: Θρίλερ με νεκρό άνδρα σε διαμέρισμα

Χανιά: συγκινεί το σκυλί του 53χρονου που βρέθηκε δολοφονημένος (εικόνες - βίντεο)

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Η Μαρία Ολυμπία ξεχώρισε στην κηδεία του παππού της (εικόνες)