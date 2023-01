Μαγνησία

Βόλος – ενδοοικογενειακή βία: Μπούκαρε στο σπίτι της πρώην του και τα έκανε “γυαλιά – καρφιά”

Τρομοκρατημένη η εν διαστάσει σύζυγος του, πήρε το ανήλικο παιδί τους κι έφυγε από το σπίτι. Ο «νταής» συνελήφθη και οδηγείται σήμερα στη Δικαιοσύνη.

“Μπούκαρε” στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του στον Βόλο και τα έσπασε όλα, ένας 43χρονος που πέρασε ένα 24ωρο στο κρατητήριο και σήμερα οδηγείται στο Αυτόφωρο. Κατηγορείται για άσκηση ενδοικογενειακής βίας και φθοράς περιουσίας, ενώ η σύλληψη έγινε την Κυριακή το βράδυ. Μετά την εισβολή στο σπίτι της πρώην συζύγου του, εκείνη τρομαγμένη πήρε το ανήλικο παιδί τους και έφυγε, για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Ο 43χρονος, που μένει λίγα μέτρα μακριά από την πρώην συζυγική κατοικία, σε έξαλλη κατάσταση πήγε στο σπίτι και αφού λογομάχησε με την σύζυγό του άρχισε να τη βρίζει, να κλωτσάει πόρτες και έπιπλα. Εκείνη, άρπαξε το παιδί και αποχώρησε από το σπίτι πηγαίνοντας “καρφί” στην αστυνομία.

Ο 43χρονος συνελήφθη, κρατήθηκε στο τμήμα και χθες οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα, όπου ζήτησε και πήρε αναβολή για να δικαστεί σήμερα. Το Δικαστήριο του επέβαλε να μην πλησιάζει το σπίτι, τη γυναίκα και το παιδί του στα πενήντα μέτρα.

