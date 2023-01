Μαγνησία

Βόλος: Νεκρός “πουλούσε” αυτοκίνητα online

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως αποκαλύφθηκε η απάτη. Πως δρούσε ο άνδρας, που εξαπατούσε ανυποψίαστες πολίτες που ήθελαν να αποκτήσουν ένα αυτοκίνητο.

“Κλαίει” τα χρήματά του υποψήφιος αγοραστής ενός αυτοκινήτου, που θα το αγόραζε, μεταχειρισμένο μεν, αλλά σε τιμή ευκαιρίας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ένας Βούλγαρος απατεώνας που πουλούσε ανύπαρκτα αυτοκίνητα σε διαδικτυακό ιστότοπο εξαπάτησε τον αγοραστή, ο οποίος του έδωσε προκαταβολή 1240 ευρώ.

Για να πείσει το θύμα ότι η συναλλαγή ήταν καθ’ όλα νόμιμη και η μεταβίβαση θα προχωρούσε, ο Βούλγαρος σκάναρε και του έστειλε ηλεκτρονικά αστυνομική ταυτότητα, η οποία ανήκε… σε νεκρό. Η ταυτότητα ανήκε σε Έλληνα. Μόλις ο Βούλγαρος έλαβε την προκαταβολή, η οποία δόθηκε τμηματικά, εξαφανίστηκε.

Ο 57χρονος Βολιώτης απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατέθεσε μήνυση κατά αγνώστου. Μετά από ενδελεχή έρευνα ο δράστης της απάτης σε βάρος του 57χρονου Βολιώτη ταυτοποιήθηκε, καθώς είχε δώσει τα στοιχεία προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Τη Δευτέρα, ο δράστης καταδικάστηκε ερήμην σε 18 μήνες φυλάκιση. Η ποινή θα έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, αν ο κατηγορούμενος επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε για αγοροπωλησία που δεν έγινε ποτέ.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος - Βορίδης: μια προσφώνηση δεν δημιουργεί παλάτια (βίντεο)

Πατέρας και κόρη πέθαναν μέσα σε λίγες ώρες

ΝΒΑ: Η νίκη των Μπακς και το ρεκόρ του Τέιτουμ