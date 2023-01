Ηλεία

Ζωοκλοπή - Ηλεία: Πατέρας και γιοι “ρήμαζαν” στάνες

Πώς κατάφεραν να τους εντοπίσουν οι αρχές και τι βρήκαν στο αγρόκτημα της οικογένειας μετά από έρευνα.



Συστηματικοί ζωοκλέφτες ήταν ένας 62χρονος μαζί με τους δύο γιους του ηλικίας 23 και 19 χρόνων, οι οποίοι άρπαζαν ζώα κάθε είδους από τουλάχιστον έξι αγροκτήματα στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Ήλιδας και τα μετέφεραν με... Ι.Χ. αυτοκίνητο σε δικό τους αγρόκτημα στον Άγιο Ιωάννη Αμαλιάδας!

Η δράση τους ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου 2022 όταν έκλεψαν μια κατσίκα από αγροτεμάχιο στην περιοχή Σαρακίνα και συνεχίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου, όταν έκλεψαν δύο γίδες από άλλο αγρόκτημα στην Κεραμιδιά. Στις 3 Ιανουαρίου επιδόθηκαν σε μπαράζ ζωοκλοπών, αρπάζοντας 50 κουνέλια, μια γίδα, δύο αρνιά, μια κότα με 12 κλωσόπουλα και μισό τσουβάλι ζωοτροφή, συνολικής αξίας 1.000 ευρώ από ένα κτήμα στον Άγιο Ιωάννη Αρχαίας Ήλιδας, 17 κατσίκια και 13 γίδες αξίας 3.500 ευρώ από έναν στάβλο στο Αυγείο, δύο γίδες από ένα αγρόκτημα κοντά στο δικό τους, καθώς και πέντε προβατίνες και 18 κότες από την Σαρακίνα!

Κατά την έρευνα που έκαναν στο αγρόκτημα της οικογένειας, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ήλιδας βρήκαν τα κλεμμένα ζώα, που αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, αλλά και το αυτοκίνητο του πατέρα με εμφανή ίχνη από τη μεταφορά τους το οποίο κατέσχεσαν. Πατέρας και γιοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

