Μαγνησία

Καταγγελία: Απείλησε ότι θα την σκοτώσει και της έκλεψε... το επίδομα γέννησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Τον φοβάμαι ακόμα" είπε η νεαρή κοπέλα μετά την επίθεση που κατήγγειλε.

Σε ποινή φυλάκισης 13 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ένας άντρας που απείλησε ότι θα σκοτώσει την πρώην σύντροφό του και τις έκλεψε μεγάλο χρηματικό ποσό από το πορτοφόλι της.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και όσα κατέθεσε η νεαρή μεσίτρια στο δικαστήριο, όλα έγιναν τον Ιούλιο του 2020 όταν ο σύντροφός της, με τον οποίο είχαν χωρίσει λίγο καιρό νωρίτερα και είχαν συχνούς καβγάδες, την επισκέφτηκε στο σπίτι που διέμενε με το νεογέννητο παιδί της.

Εκεί ο κατηγορούμενος επιτέθηκε φραστικά στη γυναίκα, την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει, ενώ πριν αποχωρήσει άνοιξε το πορτοφόλι της και τις απέσπασε συνολικά 1.700 ευρώ, σύμφωνα με το protothema.gr

Όπως ανέφερε το θύμα στην κατάθεσή της, ο πρώην σύντροφός της γνώριζε πως είχε λάβει το επίδομα γέννησης, ύψους 2.000 ευρώ και ότι είχε κάποια χρήματα επάνω της λόγω της δουλειάς της και ως εκ τούτου δεν την επισκέφτηκε τυχαία εκείνη την ημέρα.

«Είχαμε μία σύντομη σχέση και αποκτήσαμε ένα παιδί μαζί. Εκείνη την ημέρα με απείλησε ότι θα με σκοτώσει και πραγματικά φοβήθηκα για τη ζωή μου. Από τότε δεν με έχει ξανά ενοχλήσει. Δεν έχουμε πλέον επαφές, αλλά συνεχίζω μέχρι σήμερα να τον φοβάμαι», κατέθεσε η γυναίκα.

Σχετικά με το χρηματικό ποσό που της έκλεψε ο κατηγορούμενος, η ίδια ανέφερε στο δικαστήριο πως ο πρώην σύντροφός της, της είπε ότι θα επέστρεφε τα λεφτά και, μάλιστα, λίγες μέρες αργότερα είχαν κλείσει ραντεβού για να συναντηθούν, ωστόσο εκείνος εξαφανίστηκε και δεν επικοινώνησε μαζί της.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και καταδικάστηκε εν ερήμην για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και κλοπή.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΔΔΗΧ - 10ετές ομόλογο: υψηλές προσφορές από επενδυτές

Κίνα: Ο πληθυσμός μειώθηκε για πρώτη φορά μετά από 60 χρόνια

Κερατέα: Σορός σε προχωρημένη σήψη βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο