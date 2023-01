Χανιά

Δολοφονία στα Χανιά: Πρώτα χτύπησαν τον 53χρονο και μετά τον έπνιξαν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το έγκλημα. Τι εντόπισε ο ιατροδικαστής.



Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας ως προς τις συνθήκες του άγριου εγκλήματος στα Χανιά με θύμα τον 53χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αργά το απόγευμα της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η νεκροψία – νεκροτομή όπου έδειξε πως ο δράστης ή οι δράστες πρώτα έδειραν τον 53χρονο και στη συνέχεια τον έπνιξαν με τα χέρια τους. Μάλιστα, όπως φάνηκαν από τα ευρήματα ο 53χρονος δεν πρόλαβε καν να αντισταθεί.

Από ασφυξία ο θάνατός του

Τα χτυπήματα στο πρόσωπο ήταν πολλά ωστόσο δεν ήταν εκείνα που προκάλεσαν τον θάνατό του.

«Ο 53χρονος ήταν χτυπημένος βάναυσα στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Πλην όμως αυτά τα χτυπήματα δεν οδήγησαν στον θάνατο. Συνέβαλαν όμως στον θάνατό του, με την υπόνοια ότι έχασε τις αισθήσεις του κι έτσι έγινε αρκετά αδύναμος. Στη συνέχεια του απόφραξαν τη μύτη και το στόμα. Ο θάνατός του, δηλαδή, προήλθε από ασφυξία από απόφραξη των αεροφόρων οδών εξωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν τον στραγγάλισαν αλλά με τα χέρια του ο δράστης ή οι δράστες έβαλαν τα χέρια και έκλεισαν τη μύτη και το στόμα με δύναμη με αποτέλεσμα να πάθει ασφυξία», αναφέρει μιλώντας στο cretapost, ο ιατροδικαστής, Αντώνης Παπαδομωναλάκης.

Μάλιστα, όπως προέκυψε κατά τη νεκροψία, τα χτυπήματα που έφερε ο 53χρονος στο κεφάλι και το πρόσωπο δεν προήλθαν από κάποιο αντικείμενο ενώ δεν υπήρξε σημάδι που να υποδηλώνει πως έγινε κάποια πάλη.

«Δεν υπήρξαν ευρήματα που να υποδηλώνουν ότι τα χτυπήματα που δήχθηκε στο πρόσωπο και το κεφάλι ο άνθρωπος ήταν με κάποιο αντικείμενο. Οι κακώσεις που φέρει φαίνεται ότι προήλθαν από γροθιές. Στο υπόλοιπο σώμα δεν είχε κάποια άλλα ευρήματα ενώ φαίνεται ότι δεν πρόλαβε και να αμυνθεί. Δεν είχε ίχνη πάλης», επεσήμανε σχετικά ο κ. Παπαδομανωλάκης τονίζοντας πως δεν υπήρχαν σημάδια που να υποδηλώνουν πως ήταν δεμένος.

Η ανοιχτή πόρτα και η πρώτη αυτοψία

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής ένας γείτονας είδε πως η πόρτα του 53χρονου ήταν ανοιχτή. Όταν πλησίασε κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά καθώς τα δωμάτια του σπιτιού ήταν ανακατωμένα, σαν κάποιος να είχε μπει και να το είχε ψάξει όλο.

Άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο. Οι αστυνομικοί μόλις μπήκαν στο σπίτι αντίκρισαν τον 53χρονο να είναι πεσμένος στο πάτωμα, δίπλα από το κρεβάτι, φέροντας εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπο ενώ ήταν φιμωμένος με μία μονωτική ταινία.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η σήμανση η οποία συνέλεξε στοιχεία και αποτυπώματα από το σπίτι ενώ οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες για την διαλεύκανση του εγκλήματος.

Το προφίλ του 53χρονου, οι έρευνες και το χαμένο… λάπτοπ

Ο 53χρονος Χρήστος ήταν γνώριμος των αρχών καθώς φαίνεται πως ήταν χρήστης ναρκωτικών. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ίδιος είχε απασχολήσει την αστυνομία κυρίως με υποθέσεις μικροκλοπών χωρίς όμως να είναι ο άνθρωπος που μπαινοβγαίνει σε κρατητήρια ή φυλακές.

Οι αστυνομικοί ήδη έχουν ξεκινήσει τις έρευνες που στρέφονται στο στενό περιβάλλον του θύματος. Αναζητούν τα άτομα που βρίσκονταν κοντά στον άτυχο άνδρα προκειμένου προκειμένου να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Ήδη έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες ασφαλείας γειτονικών σπιτιών και καταστημάτων.

Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν και ένα λάπτοπ που φαίνεται να είχε στην κατοχή του ο 53χρονος καθώς εκτιμάται ότι σε αυτό θα εμπεριέχονται σημαντικές πληροφορίες.

Το πιστό του σκυλί τον περίμενε έξω από την πόρτα

Όταν αποκαλύφθηκε το έγκλημα, έξω από το σπίτι του 53χρονου περίμενε υπομονετικά ο πιστός του φίλος, ο σκύλος του. Παρά την κινητοποίηση που υπήρχε στο σπίτι από πλευράς αστυνομίας εκείνος βρισκόταν εκεί, στο χαλάκι της εισόδου. Άλλοτε κοιτούσε προς το δρόμο και άλλοτε προς την πόρτα, περιμένοντας να δει για άλλη μια φορά το αφεντικό του.

Όπως τόνισαν και οι γείτονες του άτυχου άντρα το σκυλί αυτό ήταν η μόνη του συντροφιά.

Πηγή: cretapost.gr

