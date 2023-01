Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρασύτατοι ληστές μπούκαραν με όπλα στο ενεχυροδανειστήριο. Άρπαξαν και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του ιδιοκτήτη.



Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης μέσα σε ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.



Συγκεκριμένα, περίπου στις 20:00 τρία άτομα εισέβαλαν μέσα σε ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή της Καλαμαριάς και με την απειλή όπλων, αφαίρεσαν περίπου το ποσό των 2.500 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τρεις θρασύτατοι δράστες δεν δίστασαν να πάρουν και τα κλειδιά αυτοκινήτου του ιδιοκτήτη.

Στη συνέχεια, οι δράστες εξαφανίστηκαν. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη των δραστών.

Εν τω μεταξύ, χθες ακόμα μια ληστεία σε ενεχυροδανειστήριο σημειώθηκε στην οδό Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας άνδρας υπό την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησε την υπάλληλο του καταστήματος, αρπάζοντας από το ταμείο περίπου 2000 ευρώ.

Φωτογραφίες: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μοσχάτο - Απαγχονισμός: βίντεο ντοκουμέντο με τις κινήσεις τις 47χρονης

Μάτι - Μητέρα θύματος: Άφησα την ψυχή μου μέσα στην θάλασσα

Θεσσαλονίκη: νηπιαγωγός βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της