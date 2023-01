Ηράκλειο

Τροχαίο - Ηράκλειο: Τραυματισμός γυναίκας από πτώση λαμαρίνας (εικόνες)

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε την κοπέλα για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Η σφοδρότητα του αέρα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκάλεσε σοβαρό ατύχημα στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στο ύψος της εξόδου προς Εθνική οδό στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο αέρας παρέσυρε πάνελ λαμαρίνας, αν και ήταν δεμένα, με αποτέλεσμα ένα από αυτά να χτυπήσει νεαρή γυναίκα, που διερχόταν από το σημείο.

Άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη γυναίκα, προκειμένου να τη μεταφέρει στο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα έχει χτυπήσει στο κεφάλι, ωστόσο δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

