Αργολίδα

Ναύπλιο: γκέι ζευγάρι καταγγέλει εστιατόριο για ομοφοβική συμπεριφορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ομοφοβική συμπεριφορά φέρεται να προχώρησε ένα εστιατόριο στο Ναύπλιο, καθώς καταγγέλλεται πως δεν επέτρεψε σε ομόφυλο ζευγάρι να φάει στον χώρο.



Σε ομοφοβική συμπεριφορά φέρεται να προχώρησε ένα εστιατόριο στο Ναύπλιο, καθώς καταγγέλλεται πως δεν επέτρεψε σε ομόφυλο ζευγάρι να φάει στον χώρο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το εστιατόριο δικαιολόγησε την απόφασή του, λέγοντας πως «υπάρχουν παιδιά και ηλικιωμένοι εδώ».

Όπως καταγγέλλει το ζευγάρι στο περιοδικό ANTIVIRUS, τη στιγμή που είχαν καθίσει σε τραπέζι και είχαν ήδη ξεκινήσει να τρώνε, κάποιος -πιθανότατα ένας εκ των υπευθύνων του μαγαζιού- τους πλησίασε, εκνευρισμένος.

«Ανασηκώνει και κραδαίνει μια από τις καρέκλες του τραπεζιού μας και μας λέει δυνατά και αυστηρά: "Πρέπει να φύγετε, Τώρα. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε σπίτι σας, αλλά όχι εδώ. Κάντε ό,τι κριτική θέλετε online, δε με νοιάζει. Φύγετε τώρα από εδώ"», κατήγγειλε το ζευγάρι.

O ιδιοκτήτης του εστιατορίου απάντησε και ανέφερε πως "έχω καταστραφεί, με βρίζουν και μου κάνουν επιθέσεις μετά από αυτά που ακούστηκαν" ενώ συνέχισε λέγοντας πως "δεν θα κινηθώ νομικά εναντίο δύο παιδιών 17 και 18 χρονών που ήθελαν να το παίξουν μάγκες. Έκαναν παράπονα οι γύρω παρέες και ευγενικά τους προσέγγισα και τους έκανα μία απλή σύσταση, όπως θα έκανα και σε ένα ετερόφυλφυλο ζαυγάρι που θα είχε παρεκτραπεί" τόνισε ο ίδιος.





Ειδήσεις σήμερα:

Φάρσαλα: θρίλερ με τον θάνατο νηπίου

Ουκρανία - πτώση του ελικοπτέρου: Βίντεο από τον “βομβαρδισμένο” παιδικό σταθμό

Ιταλία: Ακριβά ρολόγια και κουτιά Βιάγκρα στο κρησφύγετο του “αρχινονού” της μαφίας