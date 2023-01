Κορινθία

Λουτράκι - ΕΠΑΛ: Άγριος ξυλοδαρμός μαθητή, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ

Ο 16χρονος μαθητής αύριο θα κάνει χειρουργείο στη γνάθο. Τι καταγγέλλουν οι γονείς.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας μαθητής του ΕΠΑΛ Λουτρακίου, που πλέον νοσηλεύεται στο ΚΑΤ και αύριο θα υποβληθεί σε χειρουργείο.

Σύμφωνα με το ?loutrakiblog.gr, ο μαθητής είναι 16 χρονών και φοιτά στη Β’ Λυκείου του 2ου ΕΠΑΛ. Από τον ξυλοδαρμό, υπέστη σοβαρά τραύματα στην κάτω γνάθο και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ από τις 16 Ιανουαρίου 2023, οπότε και σημειώθηκε το περιστατικό.

Το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας ενήλικος εξωσχολικός, 22 ετών, έπιασε την κουβέντα με τον μαθητή. Ενώ του είχε αποσπάσει την προσοχή, ένας ανήλικος μαθητής του 1ου ΕΠΑΛ του επιτέθηκε πισώπλατα με μπουνιές και κλωτσιές.

Το περιστατικό συνέβη εν ώρα διαλείμματος και ενώ ο μαθητής κατευθυνόταν από το 2ο ΕΠΑΛ στο 1ο γιατί είχε μάθημα στα εργαστήρια.

Αδιαφορία των καθηγητών καταγγέλλουν οι γονείς

Μετά την επίθεση, ο 16χρονος κείτονταν αιμόφυρτος στο προαύλιο. Οι γονείς καταγγέλλουν τους καθηγητές για παντελή αδιαφορία. Όπως υποστηρίζουν, δεν έδειξαν προσοχή, δεν περιέθαλψαν τον μαθητή, δεν του πρόσφεραν πρώτες βοήθειες, δεν τους ενημέρωσαν, δεν τιμώρησαν τον άλλο μαθητή και δεν ειδοποίησαν την αστυνομία για την παρουσία εξωσχολικού στον χώρο του σχολείου.

Η μητέρα του 16χρονου υποστηρίζει ότι πληροφορήθηκε για το γεγονός από το ίδιο το παιδί, τηλεφώνησε στο σχολείο να πληροφορηθεί τι συμβαίνει και της ζήτησαν να επικοινωνήσει εκ νέου. Ο πατέρας πήγε στο σχολείο και είδε το παιδί αιμόφυρτο να πονά και το μετέφερε με το αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο της Κορίνθου.

Θα του τοποθετήσουν λάμες στη γνάθο

Οι γιατροί στο Νοσοκομείο Κορίνθου έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά μετά από διαγνωστικό και ακτινολογικό έλεγχο, έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του μαθητή στο ΚΑΤ.

Ο μαθητής αναμένεται αύριο 19 Ιανουαρίου 2023 να χειρουργηθεί και να τοποθετηθούν λάμες στη γνάθο του για να αποκατασταθεί η ζημιά που προκλήθηκε από τον ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με τους γονείς του 16χρονου, ο άλλος μαθητής του επιτέθηκε επειδή ζήλεψε καθώς είναι φίλος με την κοπέλα του.

Οι γονείς του 16χροβου μαθητή απευθύνθηκαν στην αστυνομία και κατατέθηκε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Πηγή: ?loutrakiblog.gr

