Βοιωτία

Φωτιά στη Βοιωτία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στη Βοιωτία για φωτιά σε δασική έκταση. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σ' εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βοιωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13.30 σε δασική έκταση και στο σημείο μεταβαίνουν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και εννέα οχήματα ενώ έχει δοθεί εντολή και για εναέρια μέσα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κλειδί Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 18, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Το στοίχημα της δεύτερης τετραετίας είναι οι καλύτεροι μισθοί για όλους

Μοσχάτο – απαγχονισμός: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ηράκλειο: “Επική” δικαιολογία γιατί άργησε να πάει στη δουλειά