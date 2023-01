Δωδεκανήσα

Προς κάθε κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες για την 44χρονη αγνοούμενη. Μυστήριο με το αυτοκίνητό της.



Άκαρπες παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 44χρονης μητέρας που αγνοείται από τη Δευτέρα στην Ρόδο.

Την Τρίτη βρέθηκε το αυτοκίνητό της ντεραπαρισμένο σε αγροτικό δρόμο της Μαλώνας στην περιοχή Νιόγλια που οδηγεί σε μοναστήρι. Ηδη εξετάζονται κάμερες ασφαλείας, το στίγμα του κινητού της τηλεφώνου, όπως επίσης και δαχτυλικά αποτυπώματα που εληφθησαν από το αυτοκίνητό της, καθώς εικάζεται ότι κάποιος ή κάποιοι το έσπρωξαν στο σημείο όπου βρέθηκε.

Εν τω μεταξύ, ούτε μέσα στο αυτοκίνητο, ούτε στην περιοχή όπου βρέθηκε υπήρχαν ίχνη αίματος, δεν ειναι παραβιασμένο και επιπλέον δεν βρέθηκαν ούτε τα κλειδιά του οχήματος.

Η 44χρονη, μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, έφυγε το πρωί της Δευτέρας από το σπίτι της και δεν επέστρεψε. Το βράδυ της ίδιας μέρας; ο σύζυγός της ενημέρωσε την Αστυνομία για την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με πληροφορίες η 44χρονη μητέρα, που εργάζεται ως υπάλληλος σε super market, επί της λεωφόρου Ρόδου- Καλλιθέας, έχει ξαναφύγει στο παρελθόν από το σπίτι της αλλα όχι για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Από την ημέρα της εξαφάνισης, η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου έχει τεθεί σε συναγερμό για τον εντοπισμό της καθώς όσο περνούν οι ώρες, η αγωνία για την 44χρονη μητέρα, κορυφώνεται.

