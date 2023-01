Αχαΐα

Πάτρα: Συλλήψεις για ληστείες, όπλα και ναρκωτικά

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα. Πόσα άτομα συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και εκρηκτικά.

Επτά άτομα, έξι άνδρες και μία γυναίκα συνελήφθησαν από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε από τις πρωϊνές ώρες της Τετάρτης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι δύο εκ των συλληφθέντων φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε σειρά ληστειών σε υποκαταστήματα τραπεζών και των ΕΛΤΑ, αλλά και σε σούπερ μάρκετ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.

Στις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των συλληφθέντων εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά, περίπου 250 γραμμάρια του ισχυρού εκρηκτικού C4 και ένας πυροκροτητής, υλικά μεταμφιέσεως, ασύρματοι και 2.150 ευρώ.

Εντοπίστηκαν, επίσης, τέσσερα εργαστήρια υδροπονικής κάνναβης και 18 κιλά του ναρκωτικού σε αποξηραμένη μορφή, όπως και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι θα αποσταλούν για ανάλυση του περιεχομένου τους στη διεύθυνση εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ.

