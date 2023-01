Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απομακρύνθηκε η ένοικος

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα.

(εικόνα αρχείου)

Υπό έλεγχο τέθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οδό Ευζώνων 26, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι πυροσβέστες απομάκρυναν την ηλικιωμένη ένοικο του διαμερίσματος, η οποία, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, είναι καλά στην υγεία της.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από την κουζίνα του διαμερίσματος, ενώ στο σημείο επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

