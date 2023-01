Αχαΐα

Πάτρα - Συμμορία: Γιος μέλους της 17Ν ένας από τους συλληφθέντες

Συνολικά έγιναν επτά συλλήψεις, ενώ βρέθηκαν όπλα και εκρηκτικά. Ποιο είναι το μέλος της 17Ν του οποίου ο γιος συνελήφθη.



Γιος του «Στέλιου» της 17Ν, είναι το ένα από τα επτά μέλη της συμμορίας που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών και εμπλέκεται σε ένοπλες ληστείες υποκαταστημάτων τραπεζών, υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ και σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον γιο του Κώστα Καρατσώλη, του «Στέλιου» της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν. Ο 57χρονος σήμερα Καρατσώλης είχε καταδικαστεί σε 17 χρόνια κάθειρξη για τη συμμετοχή του στην οργάνωση, για ληστεία και έκρηξη, ενώ αποφυλακίστηκε το 2010.

Υποστήριξε ότι στρατολογήθηκε το 1988 από τον Ηρακλή Κωστάρη σε μια συνάντηση που είχε κανονίσει με τον Δημήτρη Κουφοντίνα και τον Σάββα Ξηρό. Αυτοί ήταν και οι άνθρωποι που του διάλεξαν το ψευδώνυμο «Στέλιος».



Συνελήφθη το καλοκαίρι του 2002 στην Ήπειρο, όπου παραθέριζε με την οικογένειά του. Ομολόγησε τη συμμετοχή του σε τέσσερις ενέργειες, για τις οποίες έχει αναληφθεί η ευθύνη από την οργάνωση.



Σχετικά με την συμμορία που εξαρθρώθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι δύο εκ των συλληφθέντων φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε σειρά ληστειών σε υποκαταστήματα τραπεζών και των ΕΛΤΑ, αλλά και σε σούπερ μάρκετ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια.



Στις έρευνες που ακολούθησαν στα σπίτια των συλληφθέντων εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά, περίπου 250 γραμμάρια του ισχυρού εκρηκτικού C4 και ένας πυροκροτητής, υλικά μεταμφιέσεως, ασύρματοι και 2.150 ευρώ.



Εντοπίστηκαν, επίσης, τέσσερα εργαστήρια υδροπονικής κάνναβης και 18 κιλά του ναρκωτικού σε αποξηραμένη μορφή

