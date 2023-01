Λουτράκι - Ξυλοδαρμός μαθητή: Τα βαριά τραύματα και η καταγγελία για καθηγητές (βίντεο)

Κορινθία

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του παιδιού, για την κατάσταση της υγείας του μαθητή του ΕΠΑΛ, που διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ. Γιατί κατηγορεί τους καθηγητές.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 παρουσιάστηκαν φωτογραφίες από τα σοβαρά τραύματα που φέρει ο μαθητής ΕΠΑΛ, που ξυλοκοπήθηκε στο Λουτράκι, μέσα στο σχολείο του, όπως καταγγέλλει η οικογένεια του, από έναν μαθητή άλλου ΕΠΑΛ της πόλης, με την βοήθεια ενός ενήλικου αλλοδαπού.

Στην εκπομπή φιλοξενήθηκαν και δηλώσεις της μητέρας του παιδιού, το οποίο διακομίστηκε στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ, η οποία υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι ο μαθητής του ΕΠΑΛ που χτύπησε τον γιό της, πήγε και τον βρήκε στο προαύλιο του σχολείου του, μαζί με έναν Ινδό ενήλικα, ο οποίος του απέσπασε την προσοχή και ο δράστης επιτέθηκε στον γιό της.

«Το συμβάν έγινε κάτω από το γραφείο των καθηγητών και κανείς δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Πήγε ο άνδρας μου εκεί και έψαχναν να δουν τι έγινε», είπε η μητέρα του χτυπημένου μαθητή.

Οργισμένη προσέθεσε ότι «ακόμη και σήμερα οι καθηγητές λένε ότι έγινε έξω από το σχολείο ενώ υπάρχουν μάρτυρες που λένε ότι ο ξυλοδαρμός έγινε μέσα στο σχολείο».

Η οικογένεια του παιδιού έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενώ έχει επικεντρώσει τα πυρά της προς τους καθηγητές, με την μητέρα να τονίζει ότι «δεν ενημέρωσαν για την σοβαρότητα της κατάστασης ούτε το Γραφείο την Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

«Το παιδί πονάει, πρέπει να του βάλουν σίδερα στο στόμα για να το ακινητοποιήσουν», ανέφερε σχετικά με την κατάσταση της υγείας του παιδιού.

