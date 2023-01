Μαγνησία

Βόλος: Μαχαίρωσε τη μητέρα του παιδιού του

Μετά από 4 χρόνια ο 36χρονος σήμερα δράστης οδηγήθηκε στη φυλακή. Μεγάλωνε ο ίδιος το παιδί που είχαν αποκτήσει με το θύμα του.

Της έκοψε τον λαιμό, την μαχαίρωσε στην πλάτη μπροστά στα μάτια του μικρού παιδιού τους και εξαφανίστηκε. Χθες οδηγήθηκε στην φυλακή μετά από δικαστική απόφαση για 7 χρόνια κάθειρξης, ενώ είναι ο ίδιος που μεγαλώνει το παιδί.

Πέρασαν 4 χρόνια μέχρι να οδηγηθεί στην φυλακή ένας 36χρονος που μαχαίρωσε την 32χρονη φίλη του, έξω από το σπίτι της αδελφής της, στη Νέα Ιωνία, στον Βόλο.

Χθες στο Μεικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο Λάρισας, εκδικάστηκε σε πρώτο βαθμό η υπόθεση και στον κατηγορούμενο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό, ενώ ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη και είπε πως όλα έγιναν γιατί ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Καταδικάστηκε, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο Εισαγγελέας είχε προτείνει να μετατραπεί η κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βαριά επικίνδυνη σωματική βλάβη, όπως επίσης να του αναγνωριστεί και το ελαφρυντικό ότι μεγαλώνει μαζί του το παιδί που έχει αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του.

Ο δράστης όταν τελέστηκε το αδίκημα ήταν 32 χρόνων, ενώ η πρώην σύντροφός του 28. Μετά από έντονο τηλεφωνικό καυγά, έβαλε το παιδί στο αυτοκίνητο και πήγε να βρει την φίλη του στο σπίτι της αδελφής της. Όταν εκείνη κατέβηκε στην πυλωτή, τράβηξε σουγιά και την μαχαίρωσε στον λαιμό και την πλάτη. Πήρε το παιδί του και εξαφανίστηκε, για να συλληφθεί λίγη ώρα αργότερα.

“Δεν είχα σκοπό να της κάνω κακό. Το παιδί το έχει εγκαταλείψει και το μεγαλώνω μόνος μου. Ήθελα να συνεννοηθούμε για θέματα που αφορούν στο παιδί μας», είπε, χθες στο δικαστήριο, ενώ ζήτησε να του επιτραπεί να μεγαλώσει το παιδί του, που η μητέρα του έχει εγκαταλείψει και το μεγάλωσε ο ίδιος. “Δεν θέλει να βλέπει το παιδί, πως θα ζήσει”, αναρωτήθηκε.

