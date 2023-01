Αχαΐα

Πάτρα: Οι ληστείες, τα ναρκωτικά και ο γιός του μέλους της “17Ν” (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν εικόνες από τα ευρήματα και λεπτομέρειες για την δράση της συμμορίας. Ποιος ειναι ο γιός του καταδικασμένου ως μέλους της "17 Νοέμβρη".

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε ένοπλες ληστείες κλοπές μοτοσικλετών και καλλιέργεια και πώληση κάνναβης στην Πάτρα, προχώρησαν οι Αρχές.

Ήδη έχουν συλληφθεί 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται τουλάχιστον ακόμη ένας, συνεργός τους

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εξιχνιαστεί 7 ένοπλες ληστείες και 10 κλοπές δίκυκλων οχημάτων

Στην κατοχή των μελών της οργάνωσής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πιστόλια, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, 3-ασύρματοι πομποδέκτες και περίπου 18 κιλά κάνναβης.

‘Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα μέλη της συμμορίας που συνελήφθησαν είναι γιός του καταδικασμένου για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», με το ψευδώνυμο «Στέλιος».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πατρών εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, διέπρατταν κλοπές μοτοσυκλετών και ένοπλες ληστείες, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και πώληση κάνναβης στην Πάτρα.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 συνελήφθησαν εφτά -7- ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους καθώς και σε βάρος τουλάχιστον ενός ακόμη συνεργού τους, που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας έχουν οργανωθεί για κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση τέλεση ληστειών και διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, την παρασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών για την παράνομη λειτουργία ραδιοσυχνοτήτων, για τα ναρκωτικά και για τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης τουλάχιστον από το 2020, ενώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε υποκαταστήματα τραπεζών ΕΛ.ΤΑ. και σουπερμάρκετ καθώς και κλοπών δίκυκλων οχημάτων, στην περιοχή της Πάτρας.

Για να πετύχουν το σκοπό τους προηγουμένως, είχαν προμηθευτεί πιστόλια, κατάλληλη ενδυμασία για να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και του σώματος τους (όπως μπουφάν, περούκες, ιατρικές μάσκες γυαλιά, καπέλα τύπου τζόκεϊ κ.α.), ενώ προέβαιναν στην κλοπή μοτοσυκλετών, τις οποίες χρησιμοποιούσαν κατά την τέλεση των ληστειών.

Παράλληλα, για να μεγιστοποιήσουν το παράνομο περιουσιακό τους όφελος, μέλη της οργάνωσης, είχαν διαμορφώσει σε οικίες όπου διέμεναν, κατάλληλους χώρους με υδροπονικές καλλιέργειες κάνναβης, ενώ οι ποσότητες που παράγονταν στη συνέχεια πωλούνταν στην περιοχή του κέντρου της Πάτρας.

Πιο αναλυτικά, ως προς τον τρόπο δράσης τους, αφού επέλεγαν το κατάστημα- στόχο, ενώνονταν σε ομάδες τουλάχιστον τριών ατόμων, από τα οποία, οι δύο εισέρχονταν στο κατάστημα, ενώ ο τρίτος ανέμενε εξωτερικά έχοντας το ρόλο του τσιλιαδόρου.

Για τη μετάβασή τους στο χώρο των ληστειών, χρησιμοποιούσαν δίκυκλα, τα οποία αφαιρούσαν από σημεία που βρίσκονταν κοντά στις οικίες- καβάτζες, αφού προηγουμένως λάμβαναν υπόψη και τον τελικό προορισμό του δρομολογίου διαφυγής τους.

Μετά την τέλεση των ληστειών, εγκατέλειπαν το δίκυκλο- μέσο διαφυγής συνήθως στην περιοχή της Αγυιάς, άλλαζαν ρούχα και διέφευγαν με διαφορετικό όχημα.

Μάλιστα, κατά τη δράση τους και προκειμένου να μην εντοπίζονται από τις Αρχές, λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης, όπως χρήση ασυρμάτων, αποφυγή τηλεφωνικών συνομιλιών και δια ζώσης σχεδιασμό της παράνομης δραστηριότητάς τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε εννέα -9- συνολικά οικίες καθώς και σε χώρο στάθμευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- πιστόλια,

αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από 274 γρ. C4, πυροκροτητή και βραδύκαυστο φιτίλι,

περούκες, κράνη, περιλαίμια, κουκούλες FULL- FACE, αντιασφυξιογόνες μάσκες καθώς και ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση πράξεων,

βιβλία με περιεχόμενο που αφορά στην αναρχία και την τρομοκρατία,

ιδιόχειρες σημειώσεις με σχεδιασμό εγκληματικών πράξεων,

πρώτες ύλες για την κατασκευή μολότοφ (φιάλες),

-3- ασύρματοι πομποδέκτες,

πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (κινητά τηλέφωνα, φορητοί υπολογιστές),

2.150 ευρώ,

-4- εγκαταστάσεις υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε κατάλληλα διαμορφωμένους εσωτερικούς χώρους,

17 κιλά και 996 γραμμάρια κάνναβης καθώς και -77- δενδρύλλια κάνναβης.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά -7- ένοπλες ληστείες στην περιοχή της Πάτρας (τρείς -3- σε καταστήματα τραπεζών, τρείς -3- σε υποκαταστήματα ΕΛ.ΤΑ. και μία -1- σε σουπερμάρκετ) καθώς και δέκα -10- κλοπές δίκυκλων οχημάτων, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στα 19.090 ευρώ, ενώ η αξία των δίκυκλων οχημάτων που αφαιρέθηκαν ανέρχεται στα 10.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τη συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, για την εξέλιξη των οποίων, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.





