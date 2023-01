Ηράκλειο

Τροχαίο: τραυματίες από πρόσκρουση αυτοκινήτου σε στύλο φωτισμού

Λαχτάρα για τους επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο κατέληξε πάνω στην κολώνα.

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στο Ηράκλειο με δύο άτομα να οδηγούνται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν σήμερα το απόγευμα όταν ένα ΙΧ που κινούνταν στην παραλιακή, στο ύψος του Παγκρητίου, στο Ηράκλειο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε κολώνα φωτισμού.

Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν δύο από τα τρία άτομα που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο.

