Αχαΐα

Πάτρα: Ο γιος του “Στέλιου” της 17Ν και η δράση της συμμορίας

Η δράση της συμμορίας που εξάρθρωσαν οι Αρχές της Αχαΐας, μέλος της οποίας ήταν καταδικασμένο μέλος της 17Ν. Τι λένε αστυνομικές πηγές στον ΑΝΤ1.

Ρεπορτάζ: Μανώλης Ασαριώτης, Κωνσταντίνος Φλαμής

Τρεις ληστείες σε τράπεζες, άλλες τόσες σε υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ και μία σε σούπερ μάρκετ διέπραξαν τα τελευταία δύο χρόνια -σύμφωνα με τις αρχές- τα μέλη σπείρας που εξάρθρωσαν τα στελέχη της Ασφάλειας Πάτρας.

Σε όλες τις ενέργειές τους, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και πάντοτε τουλάχιστον ένας συνεργός περίμενε στον δρόμο.

«Σκαρφαλώσανε πάνω απ’τα γκισέ, πάνω απ’τα τζάμια δηλαδή, τα πλέξι γκλας, μπήκανε μέσα, με την απειλή όπλου μας είπαν «καθίστε πίσω», μας σπρώξανε πίσω ουσιαστικά δηλαδή με την απειλή, καθίσαμε πίσω και αρπάζανε ό,τι βρίσκανε», θυμάται αυτόπτης μάρτυρας.

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πως ένας από τους δράστες, «έβαλε το σιδερικό εδώ κανονικά, σε μια σακούλα από…. Φαρμακείο και αμέσως πετάγεται, έχει βάλει μπροστά ο άλλος, καβαλάει και φύγανε από ‘δω».

Κατά την έρευνά τους, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι ληστές χρησιμοποιούσαν ασυρμάτους, προκειμένου να επικοινωνούν μεταξύ τους, ώστε να μην τους καταγράψει ο κοριός της ΕΛ.ΑΣ.

Έτσι είχαν άμεση επαφή με τον συνεργό, που περίμενε εξωτερικά, όπως και στην περίπτωση υποκαταστήματος τράπεζας.

«Μπήκε κάποιος, φορούσε κουκούλα, δεν ξέρω τι φαινότανε, είχε όπλο και ζήτησε απ’την ταμία χρήματα», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Ενώ ένας άλλος, πως, «ο ένας καθόταν έξω, ο άλλος μπήκε μέσα με το σιδερικό, τα πήρε κι έφυγε».

Οι δράστες είχαν κοινή μέθοδο για τις ληστείες. Δύο άτομα σ’ένα κλεμμένο μηχανάκι, ο ένας έμπαινε μέσα στον στόχο, απειλούσε με όπλο και έπαιρνε όσα χρήματα υπήρχαν εκείνη την ώρα στο ταμείο.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών ασφαλείας έχουν μπει οι χειρόγραφες σημειώσεις, τα κινητά τηλέφωνα και οι φορητοί υπολογιστές, που βρήκαν στα σπίτια των συλληφθέντων.

Ευελπιστούν ότι σε αυτά θα βρουν περισσότερες πληροφορίες για τη δράση τους.

Συνολικά εντόπισαν

•-2- πιστόλια,

•αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

•περούκες, κράνη, περιλαίμια, κουκούλες FULL- FACE, αντιασφυξιογόνες μάσκες καθώς και ρουχισμός που χρησιμοποιήθηκε στην τέλεση πράξεων,

•βιβλία με περιεχόμενο που αφορά στην αναρχία και την τρομοκρατία,

•ιδιόχειρες σημειώσεις με σχεδιασμό εγκληματικών πράξεων,

•πρώτες ύλες για την κατασκευή μολότοφ (φιάλες),

•-3- ασύρματοι πομποδέκτες,

•πλήθος ψηφιακών πειστηρίων

•2.150 ευρώ,

•-4- εγκαταστάσεις υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης σε κατάλληλα διαμορφωμένους εσωτερικούς χώρους,

•17 κιλά και 996 γραμμάρια κάνναβης καθώς και -77- δενδρύλλια κάνναβης.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς καλλιεργούσαν τη ναρκωτική ουσία, την οποία στην συνέχεια διακινούσαν σε χρήστες, στο κέντρο της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Όταν ξεκίνησαν την έρευνα τα στελέχη της Ασφάλειας Πάτρας διαπίστωσαν πως ένα από τα μέλη είναι γιος καταδικασμένου για την υπόθεση τής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές «ο πατέρας του είχε τον κωδικό «Στέλιος» στην οργάνωση 17 Νοέμβρη. Συμμετείχε σε ληστείες για την χρηματοδότηση του αποκαλούμενου «επαναστατικού ταμείου». Έχει αποφυλακιστεί από το 2010 και έκτοτε δεν μας έχει απασχολήσει».

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν σε επεισόδια μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Αχαΐας δήλωσε πως, «είχαμε μία αναβάθμιση όλων αυτών των ομάδων του αντιεξουσιαστικού χώρου, η οποία πλέον είχε μεταπηδήσει σ’ένα κομμάτι της εγκληματικότητας».

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται.

