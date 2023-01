Δωδεκανήσα

Λιμενικός καταδικάστηκε σε 280 χρόνια για διακίνηση μεταναστών

Βαρύτατες ποινές σε λιμενικό που καταδικάστηκε για διακίνηση μεταναστών.

Υπόθεση παράνομης διακίνησης μεταναστών από κύκλωμα που έδρασε στη Ρόδο αλλά και «διαφθοράς» στους κόλπους του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου απασχόλησε το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων που επέβαλε πριν από λίγη ώρα βαρύτατες ποινές σε δύο αλλοδαπούς κι έναν λιμενικό!

Στην υπόθεση κατηγορούμενοι είναι 3 αλλοδαποί κι ένας λιμενικός για τα ακόλουθα αδικήματα:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα, υπηκόων τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση (άγνωστοι δράστες).

παραλαβή από τα σημεία εισόδου και προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, από περισσότερους, που ενεργούν από κοινού και εκ κερδοσκοπίας.

διευκόλυνση μεταφοράς κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, εκ κερδοσκοπίας και κατ’ επάγγελμα, από υπάλληλο.

εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και εκ κερδοσκοπίας.

ηθική αυτουργία σε μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα, υπηκόων τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

ηθική αυτουργία σε παραλαβή από τα σημεία εισόδου και προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτης χώρας που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση από περισσότερους που ενεργούν από κοινού και εκ κερδοσκοπίας.

ηθική αυτουργία σε διευκόλυνση μεταφοράς κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, εκ κερδοσκοπίας και κατ’ επάγγελμα.

ηθική αυτουργία σε εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και εκ κερδοσκοπίας.

κατάχρηση εξουσίας κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος.

δωροληψία κατ’ εξακολούθηση υπαλλήλου για πράξη και παράλειψη, αντικείμενη στα καθήκοντά του, κατ’ επάγγελμα.

δωροδοκία υπαλλήλου για πράξη και παράλειψη αντικείμενη στα καθήκοντά του κατ’ επάγγελμα.

Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινική διαδικασία για τον πρώτο που διαφεύγει της σύλληψης και επέβαλε:

Ποινή κάθειρξης 27 ετών (εκτιτέα τα 20) και χρηματική ποινή ύψους 111.000 ευρώ στον δεύτερο κατηγορούμενο αλλοδαπό.

Ποινή κάθειρξης 280 ετών (εκτιτέα τα 20) και χρηματική ποινή ύψους 1.377.000 ευρώ στον τρίτο κατηγορούμενο λιμενικό που υπηρετούσε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου

Ποινή κάθειρξης 272 ετών (εκτιτέα τα 20) και χρηματική ποινή ύψους 1.364.000 ευρώ στον τέταρτο αλλοδαπό κατηγορούμενο.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους κατηγορούμενους ενώ αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η καταδίκη του λιμενικού ήλθε παρότι υπέρ αυτού και για την προσωπικότητα και υπηρεσιακή του επάρκεια κατέθεσαν ο πρώην Λιμενάρχης Ρόδου, ένας προϊστάμενος του στο Τμήμα Ασφαλείας κι ένας συνάδελφος του. Οι υπερασπιστικοί του ισχυρισμοί δεν έγιναν δεκτοί από το δικαστήριο.

Ο λιμενικός κρίθηκε συγκεκριμένα ένοχος για το ό,τι σε άγνωστο κατά την ανάκριση χρόνο και πάντως μέχρι τη σύλληψή του την 21η Σεπτεμβρίου 2021 συγκρότησε και εντάχθηκε ως μέλος σε επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή εγκληματική δράση οργάνωση αποτελούμενη από περισσότερα από τρία άτομα που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων μεταφοράς και διευκόλυνσης μεταφοράς από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα κατά συρροή, εκ κερδοσκοπίας και κατ’ επάγγελμα από δύο ή περισσότερους δράστες.

Ειδικότερα, κατά το προδιαληφθέν χρονικό διάστημα ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είχε κανονίσει να βρίσκονται οχήματα, τα οποία οδηγούσε συγκατηγορούμενός του καθώς και έτερα άγνωστα κατά το χρόνο της ανάκρισης πρόσωπα προκειμένου να παραλάβουν τα παρατύπως εισερχόμενα πρόσωπα για να τα μεταφέρουν στην πόλη της Ρόδου, όπου είχε μεριμνήσει να τους εξασφαλίσει κατάλυμα προς απόκρυψη σε συνεργασία μαζί του έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς παράτυπα εισερχομένων προσώπων από τα σημεία παραλαβής στην πόλη της Ρόδου, εκμεταλλευόμενος τις γνώσεις της δουλειάς του ως λιμενικός φέρεται να παρακολουθούσε διακριτικά τη μεταφορά και να ενημέρωνε τους οδηγούς των οχημάτων προκειμένου να αποφεύγουν τους ελέγχους από τις αρχές.

Συγκεκριμένα, φέρεται να παρακολουθούσε διακριτικά την παραλαβή αυτών από τον συγκατηγορούμενό του καθώς και από έτερους οδηγούς – μέλη του κυκλώματος αγνώστων λοιπών στοιχείων από την περιοχή της Κρητηνίας προκειμένου να τους οδηγήσουν στην πόλη της Ρόδου, όπου ο έτερος συγκατηγορούμενός τους τους είχε εξασφαλίσει κατάλυμα προς απόκρυψη.

Φέρεται μάλιστα να έλαβε για αυτήν ως αμοιβή το συνολικό ποσό των 450 ευρώ, ήτοι το ποσό των 150 ευρώ για την πράξη της 17ης.9.2021 και το ποσό 300 ευρώ για την πράξη της 20ής.9.2021.

