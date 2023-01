Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Εργατικό δυστύχημα τα ξημερώματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ράμπα φόρτωσης - εκφόρτωσης εμπορευμάτων.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί σε μεταφορική εταιρεία, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, 60χρονος έπεσε από ύψος 1,5 μέτρου, καθώς βρισκόταν σε ράμπα φόρτωσης - εκφόρτωσης εμπορευμάτων, με συνέπεια να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ήδη διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της θανατηφόρας πτώσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Ο αρχηγός της Μαφίας και η αφίσα του “Νονού”

Australian Open - Ζβέρεφ: Πουλί τον κουτσούλησε στο κεφάλι (βίντεο)

Πέθανε ο Ντέιβιντ Κρόσμπι