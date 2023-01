Δωδεκανήσα

Ρόδος: 50χρονος αναζητά τον βιολογικό του πατέρα και το αδερφάκι του

Ο άνδρας από τη Ρόδο, κάνει έκκληση για πληροφορίες για να καταφέρει να βρει τον βιολογικό του πατέρα, αλλά και το αδερφάκι, που δεν γνώρισε ποτε...

Τη λύση στον γρίφο μίας συγκλονιστικής ιστορίας από τη 10ετία του 1970, προσπαθεί να λύσει ένας άνδρας και να βρει τον βιολογικό του πατέρα και το αδερφάκι του που δεν γνώρισε ποτέ.

Ο 50χρονος σήμερα Αλέξανδρος Ηλιόπουλος, (το επώνυμο δεν είναι του βιολογικού του πατέρα), γεννήθηκε στη Ρόδο το 1972 και αναζητά τον πατέρα του συμιακής καταγωγής με τον οποίον δεν έχουν επαφές από την παιδική του ηλικία.

Ειδικότερα, ο κ. Αλέξανδρος Ηλιόπουλος, γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1972 στη Ρόδο, στην περιοχή Ροδίνι. Η μητέρα του ονομάζεται Βασιλική Χρηστίδου και η γιαγιά του Πελαγία Ραφτέλη.

Σύμφωνα με την μητέρα του, ο πατέρας του έχει συμιακή καταγωγή και ήταν κάτοικος Ρόδου. Ο ίδιος παρότι γνωρίζει το ονοματεπώνυμο του πατέρα του, δεν μπορεί να το δημοσιοποιήσει για ευνόητους λόγους.

Όπως αναφέρει με δημόσια ανάρτησή του στην διαδικτυακή ομάδα «Παράνομες γέννες – εικονικές υιοθεσίες- Ελλάδα-Εξωτερικό» ο 50χρονος σήμερα άνδρας, το έτος 1975 -όπως του μετέφερε η θεία του- μετέβησαν στην Αθήνα στο σπίτι της όμως επειδή η μητέρα του ήταν και πάλι έγκυος ήρθαν σε ρήξη και της ζήτησε να φύγουν από το σπίτι.

Στη συνέχεια, η έγκυος μητέρα του και ο ίδιος που ήταν τριών ετών, αφού έφυγαν από το σπίτι της θείας, φιλοξενήθηκαν σε μια συγγενή τους στο Παγκράτι, στην περιοχή Αγιος Αρτέμιος. Κατά τα λεγόμενα της θείας του, τα ενδεχόμενα για το τι πραγματικά συνέβη με το παιδί που κυοφορούσε η μητέρα του είναι δύο:

Όπως εκτιμά η θεία του, η μητέρα του αφού γέννησε στο Νοσοκομείο «ΕΛΕΝΑ» χωρίς να έχει ο ίδιος στοιχεία για το φύλο του παιδιού, έφυγε από το Νοσοκομείο με σκοπό να κάνει κακό στον εαυτό της. Οι αστυνομικοί την εντόπισαν στο Νταού Πεντέλης και με την συγκατάθεσή της, δόθηκε το παιδί για υιοθεσία αφού προηγουμένως έμεινε για ένα μικρό διάστημα στο τότε Π.Ι.Κ.Π.Α. Πεντέλης.

Σύμφωνα με την δεύτερη εκδοχή, η μητέρα πήγε στο Π.Ι.Κ.Π.Α. Πεντέλης αφού είχε γεννήσει σε Νοσοκομείο των Αθηνών και στη συνέχεια το παιδί -αφού φιλοξενήθηκε εκεί για μικρό χρονικό διάστημα- δόθηκε για υιοθεσία ίσως και χωρίς την συγκατάθεση της μητέρας.

Σύμφωνα με τον 50χρονο αυτά συνέβησαν μεταξύ των ετών 1975 και 1976. Όπως αναφέρει ο ίδιος, αναζητά τον πατέρα του και αδελφό/αδελφή που γεννήθηκε εκείνη την περίοδο στην Αθήνα και δόθηκε για υιοθεσία, αφού φιλοξενήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα στο Π.Ι.Κ.Π.Α. Πεντέλης και στη συνέχει δόθηκε για υιοθεσία.

Ο κ. Αλέξανδρος Ηλιόπουλος, που είναι πλέον κάτοικος Γερμανίας, παρακαλεί αν κάποιος με βάση τα δημόσια στοιχεία που παρέθεσε για την περίπτωσή του, γνωρίζει κάτι για τον πατέρα του ή για τον αδελφό ή αδελφή του, ή είναι από τη Ρόδο ή τη Σύμη και θέλει να βοηθήσει στην ανεύρεση του πατέρα του καθώς γνωρίζει το ονοματεπώνυμό του αλλά δεν μπορεί να το δημοσιοποιήσει παρά μόνο να το γνωστοποιήσει -για ευνόητους λόγους- σε ιδιωτική συνομιλία, να επικοινωνήσει μαζί του.

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω του κινητού του τηλεφώνου 0049- 1522 6576 014 ή με μήνυμα στην εφαρμογή WatsApp ή μέσω facebook στο προφίλ «Alexandros Iliopoulos» ή να έρθει σε επαφή με τους διαχειριστές της σελίδας «Παράνομες γέννες – εικονικές υιοθεσίες- Ελλάδα-Εξωτερικό» στο facebook, ζητώντας και ο ίδιος εχεμύθεια αλλά και διασφαλίζοντας εχεμύθεια για όσους θελήσουν να επικοινωνήσουν μαζί του και να δώσουν τυχόν πληροφορίες που για τον ίδιον είναι πολύτιμες.

