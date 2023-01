Δωδεκανήσα

Μητέρα ψάχνει το παιδί που της είπαν πως πέθανε στο μαιευτήριο πριν 38 χρόνια (εικόνες)

Μία μητέρα, ψάχνει τον γιο που γέννησε πριν 38 χρονια και της είπαν ψευδώς ότι πέθανε στο μαιευτήριο.

Μια συγκλονιστική ιστορία, παρουσιάζει μία γυναίκα από τη Ρόδο, που το 1985, γέννησε σε μαιευτήριο της Αθήνας και όπως αναφέρει της είπαν ψέματα ότι το μωρό της πέθανε και το έδωσαν για υιοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, η κα Σαντέ Γιουσουφάκη, όπως παραθέτει η ίδια, γέννησε με καισαρική ένα πρόωρο αγοράκι το 1985 στο νοσοκομείο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» στην Αθήνα. Επέστρεψε στη Ρόδο χωρίς το παιδί και έκτοτε μια σειρά συγκυριών την οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το παιδί της δεν πέθανε όπως της είπαν, αλλά δόθηκε για υιοθεσία.

Η ίδια αναφέρει:

«Είμαι από Ρόδο. Στις 11-10-1985 με στείλανε από το νοσοκομείο της Ρόδου, στο νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”. Εγώ 18 χρονών τότε παντρεμένη -είναι βασικό ότι ήμουν παντρεμένη.

Το παιδί ήταν πρόωρο 6 μηνών αλλά τα κιλά του ήταν πολύ καλά, ήταν 1.600 γρ. Ηταν αγόρι κι έμοιαζε πολύ στον μπαμπά του, με πολλά μαύρα μαλλιά. Τις πρώτες μέρες ήταν όλα καλά. Πήγαινα, το έβλεπα, γέννησα με καισαρική και παλιά καθόντουσαν 10 μέρες μέσα.

Μετά άρχισαν να λένε στην μητέρα μου “προετοίμασε την κόρη σου, γιατί το παιδί θα πεθάνει”. Ερχεται και με βρίσκει μια κοινωνική λειτουργός και με ρωτά αν είμαι παντρεμένη και αν θέλω το παιδί. “Και φυσικά είμαι παντρεμένη και θέλω το παιδί και ο σύζυγός μου θα έρθει στην Αθήνα το σ/κ”. Ανέβηκε είδε το παιδί, όλα καλά, εκτός που μας είπαν ότι ανέβασε ίκτερο. Δεν μας είπαν για άλλα παθολογικά αίτια. Και όταν πέρασαν οι 10 μέρες και ήρθε η μέρα να βγω, βγήκα στις 3 το μεσημέρι. Πήγαμε είδαμε το παιδί, ήταν καλά και στις 12 το βράδυ την ίδια μέρα μάς πήραν τηλέφωνο και είπαν ότι το παιδί πέθανε…

Πήγα την άλλη μέρα με την μητέρα μου να φτιάξουμε τα χαρτιά, ζητήσαμε να δούμε το παιδί, μάς είπαν ότι τα παιδιά που μπαίνουν σε ψυγείο δεν μπορείτε να τα δείτε. Με έστειλαν να πάω στο ληξιαρχείο Αθηνών για αίτηση θανάτου και υπογράφω σαν μητέρα. Οταν γέννησα την κόρη μου και έπρεπε να πάει στο νηπιαγωγείο, και να κάνω κάποια χαρτιά, με ρώτησαν αν τα θέλω για το αγόρι ή το κορίτσι. Δεν ήρθε ποτέ στην Ρόδο πιστοποιητικό θανάτου. Όταν πέρασαν τα χρόνια, μού το ζήτησαν από τον στρατό γιατί ούτε εκεί είχε πάει πιστοποιητικό θανάτου. Και όταν άρχισα να ψάχνω την υπόθεση, γιατί την έψαξα πάρα πολύ, βρήκα ότι σαν κηδεμόνα έχουν κάποιον που αυτός είχε το κυλικείο απέναντι από το “Αλεξάνδρα” μέχρι το 2007. Και υπάρχουν και άλλα ονόματα που δεν θέλω να τα αναφέρω μέχρι στιγμής. ΥΓ. Μου είπαν ότι του έκαναν αεροβάπτισμα και τον έβγαλαν Γιώργο και ότι αυτά τα βρέφη θάβονται ομαδικά. Πράγμα που το έψαξα και είναι ψέματα. Στην παρακάτω φωτογραφία ειναι οι 2 μου κορες ο άντρας μου και εγω.»

Να σημειωθεί ότι η διαδικτυακή σελίδα «Παράνομες γέννες – εικονικές υιοθεσίες- Ελλάδα-Εξωτερικό», αριθμεί περισσότερα από 30.000 μέλη με σκοπό να βοηθήσει ανθρώπους μέσω της δημοσιοποίησης στοιχείων είτε να βρουν τις ρίζες τους, είτε να βοηθήσει γονείς και συγγενείς να βρουν παιδιά που δόθηκαν για υιοθεσία χωρίς την συγκατάθεση των γονέων ή και σε πολλές περιπτώσεις της άγαμης μητέρας.

Πηγή: dimokratiki.gr

