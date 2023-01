Δωδεκανήσα

Ρόδος: Έταξαν σεξ σε 90χρονο και τον “έγδυσαν”

Πως οι 3 γυναίκες προσέγγισαν ερωτικά τον 90χρονο. Τα χάδια, η πρόσκληση για σεξουαλική επαφή και η οδυνηρή διαπίστωση.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για την εξάρθρωση σπείρας αθίγγανων γυναικών που δελεάζει ανυποψίαστους άνδρες με ερωτικές προσκλήσεις και τελικά τους «απογυμνώνει» από τα υπάρχοντά τους!

Ήδη έχουν εντοπιστεί οι γυναίκες που καταγγέλθηκαν ότι συμμετέχουν στο «κόλπο» κι έχουν κληθεί σε ανωμοτί εξέταση με τους εμπλεκόμενους στην σπείρα άνδρες.

Το τελευταίο θύμα τους φέρεται να είναι ένας 90χρονος συνταξιούχος από την Τήλο κάτοικος στην περιοχή του Κορακόνερου σε ημιυπόγεια οικία.

Την 12η Δεκεμβρίου 2022 και περί ώρα 19:00 ενώ βρισκόταν εντός της οικίας του, όπως κατέθεσε, είδε τρεις γυναίκες να κάθονται στην αυλή.

Αμέσως κατάλαβε ότι είναι αθίγγανες και είχαν διαφορετικές ηλικίες. Οι γυναίκες αυτές ήταν ευγενέστατες και του ζήτησαν να καθίσουν μαζί του και να κάνουν ένα τσιγάρο. Η μεσαία σε ηλικία κάποια στιγμή ήρθε δίπλα του και άρχισε να τον χαϊδεύει στα απόκρυφά του.

Κάποια στιγμή, όπως περιέγραψε ο 90χρονος, του ζήτησε να πάει τουαλέτα. Την οδήγησε στην τουαλέτα και έκλεισε την πόρτα για να μην μπουν οι άλλες δύο εντός της οικίας.

Η αθίγγανη μπήκε στην τουαλέτα, δεν έκλεισε την πόρτα, κατέβασε τα ρούχα της και κάθισε στην λεκάνη να κάνει την ανάγκη της. Όταν τελείωσε ήρθε προς το μέρος του και άρχισε πάλι να τον χαϊδεύει έντονα σε όλο του το σώμα και του ζήτησε να συνευρεθεί μαζί της ερωτικά παρά φύση.

Ο 90χρονος για να την διώξει της είπε να πάει στο σπίτι του μια άλλη μέρα κι εκείνη την στιγμή είδε το πορτοφολάκι του να κρέμεται με ανοικτό το φερμουάρ από τον λαιμό του και να έλειπαν τα λεφτά που είχε μέσα.

Όπως εξήγησε στους αστυνομικούς ο 90χρονος έχει το πορτοφόλι περασμένο κάτω από το πουκάμισο του κι έχει λουράκι για να κρατιέται από τον λαιμό του και μέσα είχε το ποσό των 780 ευρώ.

Τότε αμέσως έβαλε τις φωνές και οι γυναίκες πήγαν να φύγουν. Κατάφερε και κράτησε την μία, την πιο μεγάλη από τις τρεις, από το χέρι και κάλεσε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι η μία εκ των δραστών είναι ηλικίας 41 ετών η δεύτερη είναι ανιψιά της ηλικίας 21 ετών και η τρίτη αθίγγανη ηλικίας 31 ετών.

Πηγή: dimokratiki.gr

