Ημαθία

Βέροια: Χειροπέδες σε τοκογλύφο για εκβιασμό (εικόνες)

"Πλούσια" η δράση του απατεώνα που εκμεταλλευόταν ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Συνελήφθη στις 18 Ιανουαρίου 2023 το μεσημέρι σε περιοχή της Ημαθίας, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Βέροιας, ένας άνδρας, για τα αδικήματα της εκβίασης και της τοκογλυφίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία του ίδιου, εκμεταλλευόμενος την οικονομική ενός δανειζόμενου, του δάνεισε χρηματικό ποσό, με πολύ υψηλό επιτόκιο δανεισμού.

Στη συνέχεια, με απειλές απαιτούσε εκβιαστικά από τον δανειζόμενο την καταβολή υπέρογκων χρηματικών ποσών, σε σχέση με τα χρήματα που είχε δανείσει.

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ,

το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ,

τρία κινητά τηλέφωνα,

ιδιόχειρες σημειώσεις με ποσά δανεισμού και οφειλών

ένα ιδιωτικό συμφωνητικό άτυπης σύμβασης δανείου και

ένα όχημα που χρησιμοποιούσε.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, προκειμένου να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή του σε παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας και τον παρέπεμψε στον Ανακριτή.

