Τρίκαλα: Γυναίκες “έγδυσαν” ηλικιωμένο

Θύμα εξαπάτησης έπεσε ηλικιωμένος στο κέντρο των Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στη στάση λεωφορείων επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων, όταν δύο γυναίκες πλησίασαν έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Χωρίς να χάσουν χρόνο και με την μέθοδο της απασχόλησης κατάφεραν να του «βουτήξουν» 200 ευρώ.

Ο άτυχος ηλικιωμένος, μόλις αντιλήφθηκε πως η κουβέντα με τις δύο γυναίκες τελικά του κόστισε ακριβά, κατήγγειλε την κλοπή στην Αστυνομία που ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Μάλιστα οι πληροφορίες λένε πως έγιναν κάποιες προσαγωγές.

