Καρδίτσα

Καρδίτσα: Μάνα και γιος πέθαναν με διαφορά λεπτών

Οικογενειακή τραγωδία σε χωριό της Καρδίτσας, όπου ένας άνδρας κατέληξε λίγο μετά τη μητέρα του.

(εικόνα αρχείου)

Ένα απίστευτο και συνάμα τραγικό περιστατικό, εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου, στο Κ.Υ. Σοφάδων στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο πριν από τις 10 το πρωί ένας άνδρας 57 περίπου χρονών, από το Μασχολούρι, πήγε εσπευσμένα στο Κ.Υ. την μητέρα του που είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Οι γιατροί της δομής υγείας διαπίστωσαν ότι η άτυχη γυναίκα είχε καταλήξει.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο γιος της υπέστη αρρυθμιολογικό επεισόδιο (κοιλιακή μαρμαρυγή) και παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών για ανάταξη, που διήρκησαν μία και πλέον ώρα, δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί η ζωή του.

Πηγή: karditsalive.net

