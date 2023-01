Φλώρινα

Φλώρινα: μετέφεραν ναρκωτικά σε σάκους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν και συντονισμένη η δράση τους, ο άνδρας και η γυναίκα έπεσαν στα "χέρια" των Αρχών.

Συνελήφθησαν σήμερα 20 Ιανουαρίου 2023 τις πρωινές ώρες σε περιοχές της Φλώρινας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης Κάτω Κλεινών και Πρεσπών και αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βεύης Φλώρινας δύο άτομα, μία 42χρονη γυναίκα και ένας 48χρονος άνδρας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στη χώρα και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προαναφερόμενοι αστυνομικοί, εντόπισαν σε περιοχή της Φλώρινας και στάθμευσαν για έλεγχο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με οδηγό τον 48χρονο και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν εντός αυτού και κατασχέθηκαν τρεις ταξιδιωτικοί σάκοι, που περιείχαν συνολικά 45 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 64 κιλών και 553 γραμμαρίων.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, εντοπίστηκε και ελέγχθηκε σε περιοχή της Φλώρινας, έτερο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με οδηγό την 42χρονη, το οποίο προπορευόταν του οχήματος που μετέφερε τις ναρκωτικές ουσίες και λειτουργούσε ως προπομπός, διευκολύνοντας την απρόσκοπτη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

64 κιλά και 553 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

3 κινητά τηλέφωνα,

3 κάρτες sim και

το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ .

Την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας.Οι δύο συλληφθέντες, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ψευτογιατρός: το όνομα και φωτογραφίες του δημοσιοποίησε η Αστυνομία (εικόνες)

Σοφάδες: Ανήλικοι έβαλαν φωτιά και προκάλεσαν ζημιές σε σχολείο (εικόνες)

Ενές Καντέρ στον ΑΝΤ1:Ο Ερντογάν είναι ένας βάρβαρος δικτάτορας